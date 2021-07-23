Конституционный суд (КС) Молдовы подтвердил отчет Центральной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов в парламент и утвердил мандаты новоизбранных депутатов. Решение об этом принято в пятницу на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба судебной инстанции.

«Подтвердить результаты внеочередных выборов в парламент Республики Молдова 11 созыва от 11 июля 2021 года. Признать действительными мандаты депутатов парламента, избранных на основании результатов голосования», — зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.

Согласно этим данным, пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) получила в 101-местном парламенте 63 мандата, что позволяет ей сформировать парламентское большинство и самостоятельно утвердить правительство. В оппозиции к ней будет находиться Избирательный блок коммунистов и социалистов, получивший 32 мандата. Об этом уже заявил лидер входящей в блок Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон. Еще 6 мандатов получила партия «Шор». (ТАСС)