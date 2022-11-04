В Молдове 4 ноября прошли обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, по итогам которых задержали восемь человек и изъяли крупную сумму средств.

Об этом сообщает Newsmaker.

Об обысках сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в операции были задействованы правоохранители полиции и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

В результате задержали восемь человек в возрасте от 23 до 41 года. В прокуратуре говорят, что они вербовали «титушек» для провокаций на протестах, организованных партией «Шор», а также пытались установить личности правоохранителей, которые поддерживали порядок во время акций, с целью запугивать и дискредитировать их.

Во время облавы также изъяли 380 тысяч молдавских леев — около 720 тысяч гривен.

«У правоохранителей есть основания подозревать, что данные средства получены в результате незаконной деятельности и должны были использоваться для вербовки, организации, перевозки и вознаграждения лицам, которых подстрекают к участию в массовых беспорядках», — сообщили в полиции.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.