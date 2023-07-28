Государственное предприятие «Почта Молдовы» временно прекращает все отправления в Россию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в пятницу.

«Доводим до вашего сведения, что с 28 июля 2023 года «Почта Молдовы» временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти решения и в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Там добавили, что о возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно. При этом клиенты «Почты Молдовы» смогут получить письма и посылки, которые были отправлены из России в Молдову.