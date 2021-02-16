В Молдове Конституционный суд отказался приостановить указ президента о выдвижении премьера

Конституционный суд (КС) Молдовы отказался приостановить действие указа президента страны Майи Санду о выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба инстанции.

«КС вынес решение №20, которым отклонил ходатайство о приостановлении действия указа президента Республики Молдова №32-IX от 11 февраля 2021 года о выдвижении кандидата на должность премьер-министра», — говорится в сообщении. Рассмотрение протеста, с которым обратились в КС депутаты от Партии социалистов Республики Молдова, назначено на 23 февраля. (ТАСС)

| 2021-02-16T16:47:07+04:00 16 февраля 2021, 18:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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