В Молдове Конституционный суд отказался приостановить указ президента о выдвижении премьера

Конституционный суд (КС) Молдовы отказался приостановить действие указа президента страны Майи Санду о выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба инстанции.

«КС вынес решение №20, которым отклонил ходатайство о приостановлении действия указа президента Республики Молдова №32-IX от 11 февраля 2021 года о выдвижении кандидата на должность премьер-министра», — говорится в сообщении. Рассмотрение протеста, с которым обратились в КС депутаты от Партии социалистов Республики Молдова, назначено на 23 февраля. (ТАСС)