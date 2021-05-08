В МОК выразили уверенность в безопасном проведении Олимпиады

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил в субботу, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной с точки зрения распространения коронавируса обстановке благодаря подготовленному организаторами «олимпийскому пузырю» для защиты спортсменов и японского народа.

Коутс, который также является председателем Олимпийского комитета Австралии, заявил на собрании австралийского комитета: «Игры в Токио состоятся, потому что будут приняты все меры для защиты спортсменов и японского народа».

«Это не делается любой ценой. У нас прошло заседание совета экспертов, на котором был сделан вывод, что игры могут пройти безопасно.»

В то же время в Японии развернута кампания с требованием отмены Олимпиады. Онлайн-петицию с требованием отменить Игры, по состоянию на утро пятницы подписали уже более 190 тыс. человек.

«Мы требуем отмены Олимпийских игр в Токио, чтобы защитить наше здоровье и наши жизни», — говорится в петиции, адресованной главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, главе Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамае Марукава, главе оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

Авторы петиции считают маловероятным, что Олимпийские игры в Токио могут быть безопасными.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля — 8 августа, Паралимпиады — на 24 августа — 5 сентября.