Министр обороны и национальной безопасности Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара выведет свои войска из Сирии после формирования в этой стране безопасной обстановки. В интервью газете Milliyet Гюлер отметил, что для вывода войск «сначала нужно создать условия».

«Нам не нужны ничьи земли, и мы их четко разделяем. Но сейчас, когда в нашей стране 4 миллиона сирийцев, а в Идлибе есть опасность того, что в любой момент находящиеся там 5 миллионов станут беженцами…, говорить о том, что «вы уйдете отсюда»… Как мы можем выйти оттуда [из Сирии] без создания безопасной обстановки?» — сказал он.

По словам Гюлера, Турция «с удовольствием уйдет» из Сирии после того, как в стране пройдут выборы и будет сформировано правительство, которое «будет охватывать всех людей, находящихся здесь».