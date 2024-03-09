Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Венгрия является безопасной страной благодаря жесткой иммиграционной политике ее премьер-министра Виктора Орбана.

«Виктор — великий лидер, уважаемый во всем мире. Венгрия является безопасной страной благодаря его жесткой иммиграционной политике, и пока он у власти, так будет всегда», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее пресс-служба экс-президента США сообщила, что Трамп и Орбан затронули вопрос защиты государственных границ на встрече в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп ранее назвал ситуацию на южной границе США катастрофой из-за политики американского лидера Джо Байдена. Он убежден, что нынешний президент США «не может и не хочет» решать проблему с наплывом нелегальных мигрантов.

Это была уже третья встреча Орбана с Трампом, который в свое время принимал венгерского премьера в Белом доме. Вместе с тем Орбан ни разу лично не встречался с Байденом с тех пор, как тот занял свой пост в январе 2021 года, и отношения между ними считаются напряженными. Администрации США не нравится позиция венгерского правительства по некоторым международным вопросам, в том числе по Украине, а оно в свою очередь упрекает американцев в поддержке оппозиции и попытках вмешательства во внутренние дела.