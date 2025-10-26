Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим.

По словам политика, 26 октября он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями двух стран.

«В ходе мероприятия обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам в качестве стратегического шага по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде между двумя странами», — написал он.