В МО России считают, что Пашиняна ввели в заблуждение насчет использования «Искандеров»

Ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Об этом, по информации ТАСС, сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В ведомстве считают, что премьер-министра Армении ввели в заблуждение насчет использования комплексов в регионе.

«Судя по всему, премьер-министра Республики Армения, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — сказали в Минобороны.