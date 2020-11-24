В МККК считают, что у переговоров по Афганистану должен быть гуманитарный аспект

Стороны афганского конфликта в рамках мирных переговоров должны заключить соглашения, облегчающие страдания населения. Об этом заявил в понедельник президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в связи с проведением Женевской международной конференции по Афганистану (23-24 ноября).

«У мирных переговоров должен быть гуманитарный аспект, — отметил Маурер. — Мы призываем стороны конфликта заключать соглашения по конкретным вопросам, которые помогли бы облегчить страдания всех затронутых им людей». В МККК ожидают, что стороны возьмут на себя «обязательства по поддержке гуманитарной деятельности» и примут меры к тому, чтобы «гражданские лица, медицинские работники и учреждения здравоохранения пользовались защитой от нападений».

Как подчеркнул Маурер, Красный Крест приветствует мирные переговоры по Афганистану. «Однако мы заметили, что с начала мирного процесса столкновения активизировались, и в больницы поступает все больше людей, раненых в ходе боевых действий», — констатировал президент МККК. Он напомнил, что обеспечение защиты пострадавших от конфликта людей — это неотъемлемое условие для мира и процветания. (ТАСС)