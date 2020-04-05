В мире выявлено около 80 тысяч новых случаев коронавируса

В мире за сутки заражение коронавирусом было подтверждено у 79 332 человек, передает РИА Новости  со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Как уточняется, общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 1 051 635. Более 538 тысяч заразившихся насчитывается в европейских странах.

За сутки жертвами заболевания стали 6 664 человека. Всего от коронавируса и его последствий скончались 56 985 заболевших.

Ранее сообщалось, что в Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирус. Погибшим было 58 и 70 лет. У них была диагностирована двусторонняя пневмония и имелись сопутствующие заболевания (aif.ru)

| 2020-04-05T01:15:22+00:00 5 апреля 2020, 06:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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