В мире выявлено около 80 тысяч новых случаев коронавируса

В мире за сутки заражение коронавирусом было подтверждено у 79 332 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Как уточняется, общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 1 051 635. Более 538 тысяч заразившихся насчитывается в европейских странах.

За сутки жертвами заболевания стали 6 664 человека. Всего от коронавируса и его последствий скончались 56 985 заболевших.

Ранее сообщалось, что в Москве умерли два пациента с положительным тестом на коронавирус. Погибшим было 58 и 70 лет. У них была диагностирована двусторонняя пневмония и имелись сопутствующие заболевания (aif.ru)