В мире из-за пандемии растет спрос на частные острова

Богачи стали проявлять интерес к частным островам. С такими запросами стали регулярно обращаться к риелторам. При этом продавцы недвижимости утверждают, что стоимость некоторых подходящих для самоизоляции островов, не превышает цены приличного автомобиля.

“Например, у побережья Финляндии есть объект меньше чем за 100 тысяч евро”, -передает Financial Times.

По словам риелторов, пандемия заставила людей пересмотреть свои взгляды на капиталовложения.

“Владеть островом долгое время считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта. Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди стремятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию”, — считают специалисты.

Одним из самых наиболее часто просматриваемых лотов, как отмечает издание, является остров Маи, на котором расположено 13 гектаров тропических садов. Остров стоит несколько миллионов долларов и позиционируется как идеальное место для побега от инфекции.