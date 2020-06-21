В мире число случаев коронавируса превысило 8,7 миллиона

Свыше 183 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число заразившихся превысило 8,7 миллиона.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4743 летальных исхода. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 461 715, заразившихся — достигло 8 708 008.

Больше всего заболевание распространилось в Северной и Южной Америке – там выявлено более 4,2 миллиона случаев заражения. Следом по числу заболевших идет Европа с 2,5 миллиона случаев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.