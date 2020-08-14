В Минске тысячи рабочих МТЗ направились в центр голода

Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились с его территории в центр Минска после отказа премьер-министра Романа Головченко общаться с ними. Об этом сообщает ТАСС.

Колонна манифестантов, скандируя: «Уходи!», направилась по проезжей части проспекта Независимости. Проходя мимо Минского завода шестерен, рабочие скандируют: «Присоединяйся!»

Ранее на МТЗ для встречи с его рабочими прибыл премьер, однако работники потребовали, чтобы тот вышел пообщаться с ними в присутствии прессы на площадь перед проходной. Они требовали отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Кроме того, рабочие потребовали «убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений».