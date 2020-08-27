В Минске снова начались массовые задержания

Силовики в Минске окружили протестующих на площади Независимости, все выходы с места митинга перекрыты, снова начались массовые задержания. Об этом сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.

Сообщается, что всех пришедших на митинг почти сразу разделили ОМОНовцы на две группы и поначалу держали в оцеплении. Затем к месту начали подъезжать автозаки, из толпы по одному выводят мужчин и отводят в машины, силовики периодически перегруппировываются. Девушкам и женщинам дают уйти. Отмечается, что задержания происходят без применения насилия.