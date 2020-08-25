В Минске прошли задержания протестующих

В Минске задержали некоторых участников акции протеста у Дома правительства, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Количество человек она не уточнила. Также не сообщается, какое правонарушение вменяют оппозиционерам.
Сегодня в центре белоруской столицы прошел митинг. По словам корреспондента РИА Новости, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся шли под зонтами, они скандировали лозунги и пели песни.
Оппозиционеры отмечали неофициальный День независимости — в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР.