В Минске ОМОН разогнал марш студентов, есть задержанные

В центре Минска сотрудники ОМОНа во вторник задержали студентов – участников акции протеста против президента Белaруси Александра Лукашенко, сообщает Голос Америки.

Студенты, не согласные с официальными итогами президентских выборов, в первый день учебного года вышли на забастовку по призыву оппозиции. Около университетов проходят студенческие пикеты. Несколько десятков студентов организовали шествие по центру Минска, однако путь им преградил ОМОН. Были задержаны около 10 человек, остальных ОМОН разогнал.

В телеграм-канале Nexta, в котором публикуются, помимо прочего, анонсы акций протеста, накануне был опубликован призыв провести 1 сентября всеобщую забастовку. Сообщается, что с утра бастует по крайней мере часть рабочих БелАЗа, Минского подшипникового завода и ряда других предприятий. О намерении не работать 1 сентября объявил также ряд магазинов, кафе и других предприятий малого бизнеса.