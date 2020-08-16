В Минске акция оппозиции собрала десятки тысяч людей и продолжалась более пяти часов

Десятки тысяч человек собрались в воскресенье в центре белорусской столицы на очередную мирную акцию протеста против официальных результатов президентских выборов в стране.

Люди со всего города начали собираться в районе стелы «Минск — город-герой» к 14:00. Постепенно площадь перед ней, скверы вокруг и аллеи парка Победы, а также прилегающие улицы оказались полностью заполненными людьми. Жители Минска приходили целыми семьями, с детьми.

Участие в акции приняла соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Это грандиозно! Белорусский народ — невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов», — сказала она. На вопрос журналистов о том, что намерена далее предпринять оппозиция с учетом, что президент страны Александр Лукашенко не намерен уходить в отставку, она ответила: «Он нам уже не оппонент».

Участники акции скандировали лозунги с требованиями отставки Александра Лукашенко и освобождения задержанных на акциях протеста.

Затем колонна манифестантов двинулась в сторону площади Независимости, где к тому времени уже завершился митинг сторонников Лукашенко. Через некоторое время практически вся территория там перед Домом правительства оказалась заполненной. Люди скандировали: «Уходи!»

Силы правопорядка не мешали проведению манифестации в течение всего дня. К 19:00 участники акции постепенно начали расходиться. (ТАСС)