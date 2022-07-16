Бренд Zara пока не заявлял о планах вернуться на российский рынок. Об этом сообщил замглавы Минторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex. И для этого у российских брендов есть все возможности, я считаю», — высказался замминистра.

Евтухов подчеркнул, что поддержка отечественных производителей никак не ограничивает работу зарубежных компаний. «Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде — и китайские, и индийские производители, и турецкие. Все они всегда были представлены на нашем рынке и продолжат составлять конкурентную среду»», — отметил замглавы Минпромторга. (lenta. ru)