Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар от лица страны выразил надежду, что в ближайшие дни президенту России Владимиру Путину и его коллеге из Украины Владимиру Зеленскому удастся встретиться по предложению главы Турции Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу министра.

По словам Акара, Турция изначально выдвигала свою позицию: она пыталась предотвратить вооруженные столкновения, а после начала спецоперации старалась обеспечить скорейшее прекращение огня. Он напомнил, что главы МИД России и Украины встречались на дипломатическом форуме в Анталье, после была встреча делегаций в Стамбуле. Кроме этого президент Эрдоган неоднократно проводил телефонные разговоры с Путиным и Зеленским, на которых он старается как можно скорее устроить их встречу за столом переговоров.

«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам», — объявил министр.

Он добавил, что Турция продолжает вносить свой вклад для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации и скорого прекращения огня.