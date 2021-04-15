В Миннесоте четвертую ночь подряд продолжаются протесты из-за смерти афроамериканца Райта

Беспорядки в американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) продолжаются четвертую ночь подряд после смерти афроамериканца Данте Райта. Как сообщает в среду телеканал СNN, некоторые протестующие ведут себя агрессивно, власти призывают участников демонстраций разойтись по домам, а полиция вновь вынуждена применять силу.

Третью ночь подряд в Бруклин-Сентере действует комендантский час, который начался в 22:00 по местному времени и продлится до 06:00. При этом власти крупнейшего города штата — Миннеаполиса, пригородом которого является Бруклин-Сентер, не стали вводить в ночь на четверг комендантский час.

Наибольшее скопление протестующих, как и в предыдущие дни, наблюдалось в среду рядом с полицейским участком Бруклин-Сентера. Как отмечает СNN, участники манифестаций пытались проникнуть через установленное во вторник вокруг участка заграждение. Некоторые протестующие бросали в полицейских различные предметы, а также взрывали петарды. Сотрудники сил правопорядка были вынуждены применить для разгона толпы слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В общей сложности в протестных акциях принимают участие несколько сотен человек. Местные власти заранее предупредили протестующих, что полиция будет задерживать демонстрантов, которые не подчинятся требованию разойтись по домам с наступлением комендантского часа. Минувшей ночью в городе были задержаны свыше 60 человек.(ТАСС)