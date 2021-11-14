Ключевое условие для сдерживания роста цен в США — это успешная борьба с пандемией нового коронавируса. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью журналистам телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Это по-настоящему зависит от пандемии, — ответила она на вопрос о том, удастся ли сдержать рост цен в США к ноябрю 2022 года, когда в стране состоятся промежуточные выборы в Конгресс. — Пандемия определяет ситуацию в экономике и с точки зрения инфляции. Думаю, если мы хотим снизить инфляцию, самое важное, что мы можем сделать, — это продолжить добиваться успехов в борьбе с пандемией».

«Важно понимать, что причиной инфляции является пандемия. Она практически остановила нашу экономику. Из-за нее безработица повысилась почти до 15%, мы возобновляем работу рывками», — подчеркнула министр финансов. По ее словам, пандемия «привела к резкому спросу на товары».

«Если мы будем успешно справляться с пандемией, я бы ожидала возвращения цен к нормальному уровню в какой-то момент во второй половине следующего года», — добавила Йеллен.

Несмотря на то что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии, в стране наблюдается рост инфляции. Как сообщило ранее на этой неделе Министерство труда США, потребительские цены в стране за последние 12 месяцев выросли на 6,2%, что стало самым высоким показателем с ноября 1990 года.

Отмена таможенных пошлин, введенных ранее Вашингтоном в отношении китайского импорта, могла бы также способствовать снижению цен в США, отметила Йеллен.

«Это несколько изменило бы ситуацию. Тарифы имеют тенденцию к повышению цен в стране», — констатировала она, отвечая на вопрос о том, можно ли снизить стоимость некоторых товаров в США путем отмены указанных пошлин.