В Милли Меджлис поступил документ о коронавирусе

Милли Меджлис обсудит ситуацию, сложившуюся из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает Report, в связи с этим в парламент уже поступил документ.

Проект будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса в ближайшие дни.

Коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться среди стран мира. Долгий инкубационный период вируса, стремительное распространение и отсутствие вакцины вынуждает государства предпринимать более серьезные меры. Учитывая объявление коронавируса глобальной пандемией, исходя из рекомендаций ВОЗ, в Азербайджане возникла необходимость проведения ряда неотложных мероприятий, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В связи с этим принято решение об отмене в течение месяца массовых мероприятий.

Начиная с 00:00 14 марта на территории Азербайджана вводится ряд мер социальной изоляции.

Структурам государственного и частного секторов, гражданам страны необходимо соблюдать особые правила.

Согласно решению, отменяются все массовые мероприятия, в том числе культурно-спортивные мероприятия, дата проведения ранее запланированных мероприятий изменяется, по стране прекращается деятельность кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров, спортзалов, на территории страны запрещаются все свадьбы (за исключением свадеб, ранее назначенных на 14 и 15 марта 2020 года).

Запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон.

Рестораны и кафе будут работать до 21:00 часов с условием соблюдения в обязательном порядке установленных соответствующими госструктурами правил, также запрещается организация массовых торжеств в ресторанах и кафе, приостановлена деятельность ресторанов и баров после 21:00 часов и пр.

В график работы аптек, продовольственных магазинов, маркетов и супермаркетов изменения вноситься не будут.

Вводится запрет на посещение родственниками больных, которые получают лечение в медучреждениях.

Все рекомендации, предложения и решения Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики должны безоговорочно исполняться.