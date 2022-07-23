Министерство иностранных дел Украины считает, что достигнутая в турецком Стамбуле договоренность об экспорте зерна морским путем полностью учитывает интересы безопасности Киева.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В заявлении МИД отмечается, что договоренность стала возможной благодаря активной роли генерального секретаря ООН и посредническим усилиям турецкой стороны.

«Инициатива полностью учитывает интересы безопасности южных регионов Украины и гарантирует сильные позиции ВСУ в Черном море — контроль за всей деятельностью в украинских территориальных водах будет осуществлять только Украина», — комментирует ведомство.

Там добавляют, что соглашение позволит разблокировать более 20 миллионов тонн зерна, обеспечит развитие сельскохозяйственного сектора Украины и будет способствовать предотвращению глобального продовольственного кризиса.

«Рассчитываем на дальнейшие активные усилия ООН по имплементации договоренности, в частности, обеспечению соблюдения Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора», – заключают в МИД.