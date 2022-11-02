В МИД РФ рассказали, при каких условиях страна может применить ядерное оружие. Об этом говорится в официальном заявлении министерства о предотвращении ядерной войны на сайте министерства.

По информации пресс-службы ведомства, Россия в своих действиях руководствуется постулатом о недопущении ядерной войны, «которая никогда не должна быть развязана».

В ведомстве утверждают, что доктрина РФ имеет оборонительный характер.

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружие массового поражение. — «Газета.Ru»), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — говорится в сообщении МИД.