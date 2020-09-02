В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу легально, говорится в заявлении МИД Польши.
«В связи с информацией некоторых официальных СМИ Беларуси о якобы незаконном действии, предпринятом посольством Республики Польша в Минске для перевозки через белорусско-польскую границу господина Павла Латушко, МИД Польши сообщает, что такие события не имели места», — говорится в заявлении.
По информации польского министерства, Латушко приехал в Польшу по приглашению организаторов экономического форума в Крынице.
«Он пересек границу легально. В рамках визита в Польшу он намерен провести ряд встреч», — уточнили в польском МИД.
«Любые инсинуации относительно якобы незаконных действий польского дипломатического учреждения в этом отношении для нас непонятны и нецелесообразны. Это попытка переложить на Польшу ответственность за неспособность белорусских властей вести диалог с собственным обществом», — говорится в заявлении.(РИА Новости)