В МИД Польши ответили на обвинения о незаконной перевозке Латушко

«Любые инсинуации относительно якобы незаконных действий польского дипломатического учреждения в этом отношении для нас непонятны и нецелесообразны. Это попытка переложить на Польшу ответственность за неспособность белорусских властей вести диалог с собственным обществом», — говорится в заявлении.(РИА Новости)