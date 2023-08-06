Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил телеканалу CNN, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть из Беларуси на территорию Польши.

«Яблоньский заявил, что со стороны Беларуси исходит «очень реальная» угроза, утверждая, что солдаты группы «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши», — говорится в сообщении канала.

Чиновник также заявил, что в Польше ожидают новых нападений и, возможно, новых попыток нарушения воздушного пространства страны. Яблоньский подчеркнул, что Варшава не собирается «отступать».

По словам Яблоньского, власти страны перенаправляют в район границы все больше войск. Также он отметил, что в случае, если «продолжатся попытки дестабилизации», власти как крайнюю меру рассматривают «полное закрытие границы» с Беларусью.