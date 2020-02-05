В МИД Кубы заявили, что США следует снять блокаду, если они хотят поддержать ее народ

Снятие торгово-экономического эмбарго США против Кубы могло бы стать реальной поддержкой граждан острова со стороны Вашингтона, о стремлении к которой заявил ранее президент США Дональд Трамп. Соответствующее мнение высказал во вторник министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.

«Если президент Трамп хочет поддержать кубинский народ, ему придется снять геноцидную блокаду, возобновить ранее запрещенные авиарейсы [между США и Кубой] и выдавать кубинцам визы. Он должен также восстановить свободу граждан США на путешествия на Кубу», — написал дипломат в Twitter.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна поддерживает стремление к «восстановлению демократии» в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. По его словам, Вашингтон «восстанавливает свое лидерство в мире» и «снова борется за свободу в своем полушарии».(ТАСС)