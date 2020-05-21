В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга

«Официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге осуждает и выражает решительный протест в отношении обвинений госсекретаря США Майка Помпео и других чиновников в адрес центрального правительства и правительства специального административного района в необоснованном давлении», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что центральное правительство и правительство Гонконга прикладывают все усилия для борьбы с эпидемией и восстановления экономики, при этом «американские чиновники неоднократно позволяли себе делать безответственные высказывания в адрес того, как законодательные и судебные органы Гонконга выполняют свои обязанности, тщетно пытались приукрашать и оправдывать незаконные поступки участников антикитайских протестов».(РИА Новости)