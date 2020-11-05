В МИД Китая надеются на сотрудничество с новой администрацией США

Китай надеется на то, что новая администрация Соединенных Штатов после подведения итогов президентских выборов будет сотрудничать с Пекином и придерживаться принципа взаимного уважения, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы надеемся на то, что новая администрация США, новый президент будут идти навстречу с Китаем, будут придерживаться принципа неконфронтации, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Юйчэн.

Замглавы МИД Китая отметил, что, несмотря на существование определенных противоречий и разногласий, у двух стран широкий спектр общих интересов.

| 2020-11-05T12:16:18+04:00 5 ноября 2020, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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