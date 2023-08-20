Послы Дании и Швеции в Иране вызваны в Министерство иностранных дел страны из-за серии акций по сожжению Корана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

«МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах», — передает иранское агентство.

В сообщении также отмечается, что заместитель главы отдела по правам человека МИД Ирана возложил ответственность за серию инцидентов с осквернением священной мусульманской книги на правительства этих европейских государств.