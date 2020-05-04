В МИД Ирана считают, что США не удастся продлить оружейное эмбарго против Тегерана

США не удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре. Такое мнение выразил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает ТАСС.

«Что касается усилий США по продлению оружейного эмбарго, то мы надеемся, что этот вопрос не будет поставлен на рассмотрение в СБ ООН, — приводит его слова агентство Клуб молодых журналистов. — Однако в случае, если это произойдет, Иран даст соответствующий ответ». По словам Мусави, «Вашингтон после собственного выхода хочет уничтожить все достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». «Мы находимся в тесном контакте с остальными участниками ядерной сделки и уверены, что новые действия США не увенчаются успехом», — добавил он.

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия эмбарго.