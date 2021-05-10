В МИД Франции заявили, что решительно осуждают взрывы у школы в столице Афганистана

Франция решительно осуждает взрывы, произошедшие в субботу у школы в столице Афганистана — Кабуле. Об этом говорится в сообщении французского МИД, распространенном в понедельник в ходе брифинга.

«Франция решительным образом осуждает нападение на школу для девочек в Кабуле», — отмечается в коммюнике. Париж «выражает соболезнования родственникам жертв и заверяет афганские власти и народ в полной солидарности перед лицом этого варварского акта», подчеркнули в МИД.

«Мы продолжим поддерживать Афганистан, чтобы бороться с фанатизмом и работать во имя прочного мира», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В нем указывается, что «стороны внутриафганского мирного процесса должны взять на себя обязательство положить конец насилию в отношении гражданского населения и как можно скорее возобновить дискуссии».