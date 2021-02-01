В МИД Франции считают принятые санкции против России недостаточными

«Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше. Я думаю, что вариант «Северного потока» рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте», — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о возможных новых мерах ЕС в связи с делом Алексея Навального.(РИА Новости)