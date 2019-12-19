В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии

Соглашения между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии препятствуют разрешению кризиса в стране, об этом говорится в заявлении МИД Египта.
Согласно официальному сообщению египетского внешнеполитического ведомства, глава МИД Самех Шукри в четверг вечером провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
В ходе телефонной беседы, отмечается в пресс-релизе, «министры обсудили угрозы нынешней эскалации в Ливии в связи с подписанием двух меморандумов о взаимопонимании между турецким правительством и Файезом Сарраджем (ПНС Ливии)».
| 2019-12-19T22:17:23+00:00 20 декабря 2019, 03:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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