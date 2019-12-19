В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии

«Этот шаг представляет собой нарушение Схиратских соглашений, и противоречит усилиям по достижению всеобъемлющего урегулирования кризиса в Ливии», — приводится в заявлении МИД Египта.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии в четверг вечером одобрило вступление в силу соглашения о взаимопонимании, касающееся сотрудничества с Турцией в военной сфере и в области безопасности.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.