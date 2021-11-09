Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление МИД Армении по поводу инцидента, произошедшего 8 ноября вблизи Шуши.

Как сообщает АПА, в комментарии говорится, что МИД Армении не имеет политических, юридических и моральных оснований делать какие-то заявления в связи с территориями Азербайджана: «Что касается указанного инцидента, это результат очередной провокации армянской стороны. В заявлениях армянской стороны отмечено, что будто бы эти лица 8 ноября занимались ремонтом водопроводной линии вблизи автодороги Ханкенди-Шуша. Хотелось бы отметить, что обычно перед проведением каких-то работ на этой территории об этом сообщают российским миротворцам и работы осуществляются под сопровождением миротворцев. На этот раз российским миротворцам не было предоставлено никакой информации, и они не участвовали в процессе работ. Конечно, это вызывает серьезные вопросы.

Кроме того, в указанный день в Шуше проводилось мероприятие с участием Президента и государственных деятелей Азербайджанской Республики и, как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная об этом, проведение ремонта водопроводной линии в пункте, расположенном вблизи территории, не вписывается ни в какую логику.

В то же время, незаконный визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана является очередной провокацией противоположной стороны.

Всё это показывает, что армянская сторона преднамеренно стремится к обострению ситуации. Осуществление этих шагов накануне первой годовщины принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года преследует цель бросить тень на деятельность российских миротворцев и является нарушением пунктов трехстороннего заявления».

Напомним, 8 ноября армянская сторона заявила о открытия стрельбы в направлении «мирных жителей» на перекрестке у Шуши, в результате чего один человек погиб, еще трое ранены. Жители НКР в этот момент, якобы проводили ремонтные работы (!) на водопроводе.