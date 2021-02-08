В Межведомственном Центре состоялась встреча со спецпредставителем президента в Шушинском районе

В связи с централизованным решением вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в Межведомственном Центре, действующем при Координационном штабе, состоялась встреча со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Как сообщает АПА, в ходе встречи была предоставлена подробная информация о деятельности Межведомственного центра, выполняющего функции координации между управлениями, состоялся обмен мнениями о работе, которая будет вестись совместно с Центром в соответствии с задачами и направлениями деятельности спецпредставительства.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества между институтом спецпредставителя президента, созданным соответствующим распоряжением и по инициативе главы государства с Межведомственным Центром, и функционирующими в его составе рабочими группами с целью координации работ по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. Была подчеркнута необходимость проведения совместных заседаний с участием спецпредставителей президента и рабочих групп Межведомственного Центра.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.