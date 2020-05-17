В Мексике убит журналист, который находился под госзащитой

В Мексике вновь убит журналист. Хорхе Мигель Армента — директор одного из газетных издательств — был застрелен вооруженными боевиками в городе Куидад Обрегон, сообщила прокуратура мексиканского штата Сонора в воскресенье, 17 мая. Нападение было совершено в тот момент, когда журналист выходил из ресторана в сопровождении двух охранников.

Армента возглавлял издательство, выпускающее ежедневную и еженедельную газеты, и управлял онлайн-платформой Medios Obson. По сообщению газеты El Universal, он и некоторые из его сотрудников получали угрозы, поэтому Армента ездил в машине с затемненными стеклами в сопровождении охранников. Он находился под программой госзащиты для журналистов и поборников прав человека. (WD)