Противоэпидемические ограничения вновь вступили в силу во всех религиозных учреждениях Саудовской Аравии, в том числе на территории двух главных святынь ислама в Мекке и Медине, из-за обострения ситуации с коронавирусом в королевстве. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в четверг Saudi Press Agency (SPA).

В мечети Аль-Харам в Мекке и в мечети Пророка в Медине, помимо соблюдения социальной дистанции, обязательными правилами вновь становятся ношение медицинских масок и ограничение числа паломников, одновременно находящихся на территории святынь. Вместе с тем сотрудники религиозных учреждений должны следить за беспрепятственным входом и выходом верующих по специальным линиям разметки.

«Места для молитв внутри и за пределами мечетей распределены таким образом, чтобы гарантировать соблюдение социальной дистанции. Помимо этого, регулярно проводится усиленная очистка и стерилизация полов и ковров», — цитирует SPA заявление Главного управления Саудовской Аравии по делам двух мечетей.