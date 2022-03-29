В Мариуполе тяжело ранен приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев. Подробности сообщает Telegram-канал «Азов-Мариуполь».

Ранение было получено после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, говорится в сообщении.

«Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты, и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки, и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спас им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений, и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики», — заявили в «Азове».

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил в больнице бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Кадыров напомнил, что Геремеев руководит одним из подразделений чеченских бойцов в боях за Мариуполь.

Ранее Геремеева разыскивали по делу об убийстве в Москве в 2015 году Бориса Немцова. СК России также объявил в розыск знакомого Геремеева — Руслана Мухудинова.

Геремееву не смогли вручить повестку в суд — его не было дома, а местонахождение установить не удалось. Как писал «Ъ», родственники, которые отказались принять повестку, сообщили о давнем отсутствии Геремеева.