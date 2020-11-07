В Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе

В дагестанской Махачкале почти 40 человек отравились после посещения кафе, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«За период с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками ОКИ госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей. По результатам опроса заболевших, установлен единый фактор передачи инфекции: все они покупали еду в одном и том же кафе», — говорится в сообщении.

По рассказам заболевших выяснилось, что все они покупали еду в кафе «Казан-Кебаб».