Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял в четверг резолюцию, в которой заявил, что в Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, согласно которой агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации («грязных бомб»), в трех местах в Украине», — говорится в сообщении.

В резолюции Совет управляющих МАГАТЭ призывает Россию немедленно прекратить все действия на ядерных объектах Украины. Кроме того, в документе выражается озабоченность «давлением на украинский обслуживающий персонал Запорожской атомной электростанции», а также «неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».

Как сообщило постпредство РФ в Вене, Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.

В сентябре Совет управляющих МАГАТЭ на закрытом заседании принял резолюцию с призывом к России вывести свои силы с территории Запорожской АЭС. Тогда резолюцию поддержали 26 стран, семь воздержались.