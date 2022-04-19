В связи с праздниками в мае 6 дней будут нерабочими.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 1 декабря 2021 года «Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год», 2, 3 мая — праздник Рамазан.

Кроме того, 9 Мая — День Победы над фашизмом и 28 мая — День Независимости являются нерабочими праздничными днями. Так как в этом году 28 мая выпадает на субботу, то согласно Трудовому кодексу местами будут переставлены рабочий и выходной дни, 30 мая будет нерабочим днем. Так, 3 дня подряд будут нерабочими.

Таким образом, в мае в связи с праздниками 6 дней будут нерабочими.