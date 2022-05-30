В парижском Лувре посетитель испачкал тортом картину Леонардо да Винчи «Джоконда», известную как «Мона Лиза». Об этом сообщает издание G1.

По информации издания, человек бросил в известное полотно торт, находясь в большой толпе.

Охрана культурного учреждения вскоре выгнала человека кинувшего еду, а сотрудники музея начали уборку помещения. Личность и мотивы вандала, испачкавшего всемирно известное произведения, неизвестны.

При этом сама картина не пострадала, так как была защищена хрустальной пластиной.

Данное нападение на «Мону Лизу» стало не первым. В 2009 году турист бросил чашку в сторону картины, повредив защищающее ее стекло.