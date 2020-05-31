В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

«Мы всегда будем защищать свободу слова и право населения Лос-Анджелеса жить без страха жестокости и вандализма. Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 до 5.00 «, — сообщил Гарсетти в Twitter.