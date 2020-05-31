В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

Власти крупных американских городов Лос-Анджелес, Филадельфия и Атланта ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
«Мы всегда будем защищать свободу слова и право населения Лос-Анджелеса жить без страха жестокости и вандализма. Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 до 5.00 «, — сообщил Гарсетти в Twitter.
Как сообщает телеканал ABC, полиция в Лос-Анджелесе применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Сообщается также о пострадавших сотрудниках городской полиции.
«Мэр Филадельфии ввел обязательный общегородской комендантский час, действующий с 20.00 сегодня до 6.00 «, — сообщается в заявлении городской полиции в Twitter, где также отмечается, что на улицу смогут выходить только люди, выполняющие важные рабочие обязанности.(РИА Новости)