В Лондоне призвали Букингемский дворец расследовать заявления Меган Маркл о расизме

Лейбористы призвали Букингемский дворец расследовать заявления супруги принца Гарри Меган Маркл о том, что королевская семья проявляла расизм по отношению к ее сыну Арчи. Об этом сообщила секретарь теневого образования в Лейбористской партии Кейт Грин, передает The Guardian.

Грин назвала эти обвинения «шокирующими» и «тревожными». Она выразила надежду на то, что монаршая семья тщательно подумает над этой историей. При этом она добавила, что расизму нет оправдания ни при каких случаях.

Ранее на телеканале CBS появилось интервью герцога и герцогини Сассекских известной американской телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл заявила, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.(Газета.Ru)