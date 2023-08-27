Меган Маркл планирует вернуться к актерской карьере и считает, что в будущем сможет получить «Оскар». Об этом сообщает Life & Style со ссылкой на источник из окружения герцогини.

По словам инсайдера, Меган Маркл ведет переговоры с «известными режиссерами и продюсерами», чтобы вернуться к актерской карьере.

«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — рассказал он.

Инсайдер отметил, что за последние пять лет Меган получила «кучу предложений», но была вынуждена отклонить их, потому что сначала пыталась принять королевскую жизнь, а потом проложить новый путь в Голливуде с Гарри.

«Но теперь все изменилось. Поскольку другие возможности иссякают, она активно ищет роли и общается с известными режиссерами и продюсерами. Гарри на 100 процентов поддерживает все это. Актерство — это то, что Меган знает и что она всегда любила», — уточнил он.

Инсайдер подчеркнул, что Меган Маркл подходит к своему возвращению очень стратегически.

«Меган очень хочет получить драматическую роль в кино. Она считает, что в будущем она могла бы получить «Оскар», — подчеркнул он. (gazeta.ru)