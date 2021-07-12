В ходе финала чемпионата Европы по футболу в Лондоне пострадали 19 полицейских, сообщила Служба столичной полиции. По ее сообщению, сотрудники полиции пострадали при столкновении с толпами агрессивно настроенных людей.

«К сожалению, 19 офицеров получили ранения при столкновении с неуправляемой толпой. Это совершенно неприемлемо»,— сообщается в Twitter полиции Лондона. Число людей, арестованных в течение финала Евро-2020, увеличилось до 49.

Полиция также отметила, что будет расследовать случаи проявления расизма в интернете по отношению к футболистам. Ранее Ассоциация футбола Англии (FA) сообщила, что те, кто расистски вели себя в соцсетях по отношению к футболистам сборной Англии, «позорят сборную Англии и подлинных фанатов». Речь шла о Маркусе Рашфорде, Джейдоне Санчо и Букайо Сака — темнокожих футболистах сборной Англии, которым не удалось реализовать пенальти в ходе финального матча с Италией.