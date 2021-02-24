В Лондоне организована информационная акция о Ходжалинском геноциде

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и при организационной поддержке руководителя действующей в Великобритании «Натаван Груп» Сабины Гулиевой в Лондоне организована информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АПА в комитете, в ходе акции 24—26 февраля, автомобиль с электронным табло будет двигаться по центральным улицам Лондона, демонстрируя баннеры о Ходжалинском геноциде с лозунгами «Справедливость Ходжалы!», «Мы помним!» и надписями: «Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года», «Агдам. Похороны жертв Ходжалы», «63 ребенка были убиты, 76 детей стали инвалидами», «25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей, 8 семей были полностью уничтожены» и др.

Автопробег, который продлится с 10.00 до 18.00 по лондонскому времени, охватит центральные улицы и площади города.