Британские депутаты Палаты общин собрали достаточно голосов, чтобы вынести на рассмотрение вопрос вотума доверия премьер-министру Борису Джонсону. Об этом написали 5 июня BBC и Sunday Times.

Голосование по вотуму доверия может быть инициировано, если 15% депутатов-консерваторов – 54 из них – подадут соответствующий запрос главе Комитета 1922 года – парламентской группы Консервативной партии в Палате общин Соединенного Королевства.

Это тайная процедура, но 28 депутатов уже объявили об участии в ней публично, призвав Джонсона добровольно уйти в отставку из-за нарушения правил карантина на Даунинг-стрит.

Сколько подано официальных писем с запросами, неизвестно, но некоторые депутаты уверены, что уже в ближайшие дни их будет достаточно, чтобы на этой неделе или, по крайней мере, в этом месяце, состоялось голосование, пишет BBC. Sunday Times называет даже предполагаемую дату заседания – 8 июня.

Провал вотума доверия приведет к отставке премьера. Однако министр транспорта Грант Шеппс считает, что голосов для отставки Джонсона не наберется. (gordonua.com)